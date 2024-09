Conte sfida il Pd noi convintamente pacifisti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 20 settembre 2024) AGI - "Armi". O "pace". In ogni caso la faglia che percorre il centrosinistra ha un nome di quattro lettere, tante quanti sono i partiti che si sono ritrovati attorno al "patto della birra": Pd, M5s, Avs e Più Europa. Il voto di ieri al Parlamento europeo, se possibile, lo ha reso ancora più evidente. Il Movimento Cinque Stelle ha votato 'no all'articolo 8 che permette di utilizzare le armi fornite a Kiev anche contro postazioni russe su territorio russo. E ha votato 'no alla risoluzione finale che conferma il sostegno militare a Kiev. Lo stesso vale per i parlamentari eletti nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra. Il Partito Democratico ha votato si' alla risoluzione finale, seppure con il voto in dissenso di Marco Tarquinio e Cecilia Strada, ma ha registrato alcune defezioni sull'articolo 8: sei i parlamentari dem presenti che non hanno partecipato al voto.