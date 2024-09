Conferenza nazionale Pesaro capitale della filantropia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)italiana di comunità. Si conclude oggi nella città marchigiana ladelle Fondazioni di comunità 2024, giunta alla settima edizione, organizzata da Assifero e dalla Fondazione Wanda Di Ferdinando, in collaborazione con Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano. In un mondo con sfide sempre più complesse, le risorse finanziarie sono solo uno degli strumenti nella cassetta degli attrezzi delle fondazioni per promuovere il cambiamento sociale. Le fondazioni di comunità, 52 in Italia, in 11 Regioni e 39 province secondo la Guida 2023 realizzata da Assifero – da Brescia a Messina, da, a Napoli, a Agrigento – si propongono come volano di cambiamento sociale capaci di spostare potere e rappresentanza verso le comunità locali e rafforzarne la partecipazione.