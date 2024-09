Concorso ippico si parte Da oggi show allo Squarcia Il programma completo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il conto alla rovescia è finalmente terminato. Si alza il sipario sulla seconda, attesissima, edizione del‘Città di Ascoli’, indaa domenica sotto le cento torri. Il Piceno, per l’occasione, si vestirà a festa per accogliere i 145 atleti, tra cavalieri e amazzoni, che prenderannoalla manifestazione. In città, però, arriveranno anche decine di appassionati provenienti da ognidi tutta Italia. L’evento è organizzato dalla Fise, la federazione italiana sport equestri, e dalla società ‘Bb Equestrian Ssd Arl’, ma reso possibile pure dallacipazione dell’impresa edile Panichi come main sponsor. Il tutto, ovviamente, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. A gareggiare, al campo, saranno le stelle del panorama sportivo equestre.