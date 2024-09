Autostrada A4 | in arrivo chiusure a Capriate Dalmine Seriate e Brescia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sulla A4 Milano-, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, di pavimentazione e di rifacimento della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: DALLE 21 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5 DI MARTEDI’ 24 SETTEMBRE -sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni, Milano ee in uscita per chi proviene da. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Agrate o di Trezzo; -sarà chiusa la stazione di, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Grumello o di Bergamo; -sarà chiusa la stazione diovest, in uscita per chi proviene da Milano e. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione diCentro o di Ospitaletto.