Ancora nessuna chiarezza su Lombardo Radice | interrogazione consiliare di Del Rosso e del gruppo Lega

(Di venerdì 20 settembre 2024) Caserta. Ex. Dal piano tecnico di fattibilità economica relativo ai lavori finanziati con i fondi del PNRR emerge la sola realizzazione dell’asilo e dell’infanzia e non più la primaria. Circostanza confermata più volte anche dall’ex assessore ai lavori pubblici. Chiediamo risposte a poche domande semplici ma necessarie. Al termine dei lavori, in via Roma, insisterà una scuola dell’infanzia e una primaria? È possibile essere ammessi ad un finanziamento per una tipologia di lavori e poi mutare la destinazione dell’opera una volta eseguiti i lavori? Qual è il riferimento normativo che consentirebbe la modifica? La classe politica che sta amministrando la nostra città, ha fatto una scelta chiara: far finta di niente e continuare a tutti i costi a mantenere la poltrona. Bene, allora il minimo che può fare è darci delle risposte. Non si scherza con la scuola.