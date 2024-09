Alluvione in Emilia Romagna | un anno dopo le stesse fragilità

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 20 settembre 2024) «L'Appennino toglie, l'Appennino dà. I vignaioli resistono e guardano oltre». Il pezzo che era pronto per uscire e doveva raccontare une mezzol'del maggio 2023 a Modigliana, alta, è stato spazzato via da una nuova apocalisse. Lì diverse cantine erano ancora alle prese con strade interdette a camion di imbottigliatori o trasportatori, e a non residenti, quindi potenziali clienti, filari abbattuti e ripristinati a fatica o perduti, contributi vincolati a una burocrazia snervante, ma intanto erano usciti, in questi ultimi dieci giorni, i primi vini figli della vendemmia di quella stessa annata. Eccellenti, era quello il premio dell'Appennino.