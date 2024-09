Verso Inter-Milan nessun problema fisico per Davide Calabria e Malick Thiaw? Le ultime

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 19 settembre 2024)perche ci sarà nel derby, da valutare invece la situazione diThiaw. Le ultime Ilsi prepara alla gara decisiva per il futuro di Paulo Fonseca – il derby contro l’– e per l’occasione non dovrebbero esserci grandi problemi per, che era uscito dal campo dolorante dopo la sfida di Champions League con il Liverpool. Il terzino rossonero, infatti, non hainfortunio (si trattava solamente di un affaticamento). Situazione differente, invece, per quanto riguardaThiaw, che è ai box da ormai qualche settimana a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nei primi impegni di campionato. Il centrale tedesco, infatti, sta recuperando, ma la sua presenza almeno nella lista dei convocati per il derby dovrebbe non essere a rischio.