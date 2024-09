Un nuovo alloggio per l’autonomia In via Cuzzi ospiti tra i 18 e i 21 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un“Appartamento per“ dedicato ai neomaggiorenni che affrontano il difficile passaggio verso l’indipendenza. Un progetto che assume un significato simbolico ancora più forte poiché si svolge in un immobile confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla comunità per un importante scopo sociale. L’inaugurazione si terrà mercoledì. L’appartamento di viapotrà ospitare fino a tre ragazzi tra i 18 e i 21che per vari motivi non possono più risiedere nelle comunità educative o nelle famiglie d’origine. L’obiettivo è accompagnarli verso una piena autonomia, fornendo loro un ambiente sicuro dove imparare a gestire la vita quotidiana con l’aiuto di figure professionali che offrono supporto educativo e supervisione. I giovani già seguono un percorso educativo stabilito da un provvedimento di tutela giudiziaria o da un progetto dei Servizi sociali.