Ultime Notizie Roma del 19-09-2024 ore 20 | 10

scuole chiuse treni sospesi e poco più di un migliaio di sfollati il maltempo sta flagellando l'Emiliagna dove c'è allerta Rossa Giada 24 ore colpite anche le marche lui persone sono disperse a Bagnacavallo in provincia di Ravenna Dove si sono rotti gli argini del fiume Lamone nella frazione di traversara sono in atto delle evacuazioni con elicotteri dei vigili del fuoco di persone bloccate sui tetti scuole di primo e secondo grado più in via precauzionale A Bologna sono aperti indefiniti scuola d'infanzia Inoltre li invito alle aziende agli enti del territorio favorire per la giornata l'utilizzo dello Smart Working una il tempo che ha avuto un'evoluzione molto pesante stiamo gestendo le criticità verificati alcuni bacini ha detto la presidente dell'Emiliagna ...