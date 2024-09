Uccide la moglie a colpi di pistola poi si costituisce | Era depressa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 19 settembre 2024) AGI - Un uomo di 74 anni, ex comandante di navi, ha ucciso laquesta mattina a Sestri Levante, in provincia di Genova. Dopo il gesto si è costituito ai carabinieri dicendo di aver voluto "mettere fine allo stato depressivo della". Per freddare la consorte ha utilizzato unaregolarmente detenuta. Secondo quanto riferito agli inquirenti, avrebbe agito perché la donna non aveva intenzione di prendere alcuni farmaci per la sua condizione psichica.