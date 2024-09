Tavole rotonde incontri e testimonianze | al C I Q tre giorni per parlare di pace

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Milano, 19 settembre 2024 – Tre intense giornate dedicate a un tema mai come oggi di scottante attualità: la. Il Coordinamento per ladi Milano, che riunisce oltre trenta associazioni e organizzazioni, propone a partire da venerdì 20 un cartellone di approfondimenti, mostre,, con lo "scopo di dare una voce più forte e unitaria a tutti coloro i quali ritengono che lanon possa essere raggiunta con l'impiego di armi sempre più potenti, si oppongono alla linea di cobelligeranza del nostro governo e chiedono di fermare la guerra promuovendo trattative sotto l'egida dell'Onu nel rispetto del diritto internazionale". Tutti gli appuntamenti si svolgono al C.I.Q. di via Fabio Massimo 19 a Milano. Si parte venerdì alle 18.