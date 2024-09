Sky Ugolini | Juve-Napoli? Ho una sensazione su Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Massimo, giornalista di Sky, ha parlato del prossimo big match trantus e, analizzando l’influenza disulla squadra azzurra e il ruolo di Anguissa. In un’intervista a RadioCentrale, il giornalista di Sky, Massimo, ha condiviso la sua visione sul momento dele sulla sfida imminente contro lantus.si è concentrato in particolare su Antonio, la sua gestione della squadra e l’approccio alla partita. “Cagliari-mi ha dato un’impressione migliore rispetto a Verona-,” ha dichiarato. “La squadra ha mostrato una grande capacità di soffrire, un segnale importante per un gruppo che sta crescendo., in campo, sembra quasi avere un joystick, guidando i suoi giocatori in ogni movimento. È un allenatore molto coinvolto, sa toccare le corde giuste, ed è sempre diretto e incisivo.