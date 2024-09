Simply The Best – A Symphonic Homage to Tina Turner 5 novembre 2024 a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nell’ottobre del 1986 la celebre rivista statunitense Rolling Stone le dedicò una delle sue copertine più iconiche: “Queen of rock’n’roll”, la Regina del rock’n’roll, fu il titolo scelto per l’intervista che sarebbe diventato da quel momento in poi il soprannome della mitica. Con oltre 200 milioni di dischi venduti e 12 Grammy Awards (di cui 4 onorari), oltre a 3 Grammy Hall of Fame e 1 Grammy Lifetime Achievement Award, è stata una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi.è stata la prima vera star donna del rock’n’ roll, ha imperversato sulle scene musicali per oltre cinque decadi, è stata un’autentica icona, ha influenzato milioni di musicisti ed è stata un vero punto di riferimento anche per la sua storia personale al di fuori della musica e per le sue numerose battaglie.