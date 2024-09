Siamo seduti su una polveriera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Come cittadino italiano, sono preoccupato per le tensioni globali attuali. La recente escalation in Libano potrebbe essere il preludio di conflitti più ampi, coinvolgendo anche il Kosovo, l’Ucraina e Taiwan. La situazione in Libano, con le esplosioni e le tensioni con Israele, è allarmante. Anche il Kosovo rimane una, mentre la guerra in Ucraina continua a intensificarsi. Infine, le tensioni tra Cina e Taiwan potrebbero avere conseguenze devastanti. È essenziale che la comunità internazionale lavori insieme per prevenire l’escalation e promuovere la pace. Raffaele Amendola