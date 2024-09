Rodriguez e De Martino lo strano ritrovamento sotto casa di lei

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nei giorni scorsi sia Belenche Stefano Dehanno dichiarato di essere in buoni rapporti l’uno con l’altra, ma sarà davvero così? Il settimanale Oggi ha qualche dubbio, dovuto soprattutto ad un misteriosol’appartamento della showgirl argentina, appena sbarcata su Discovery. Sul marciapiedeladell’ex conduttrice de Le Iene sono apparsi degli oggetti, tra cui una foto enorme di lei e Stefano De. “Belen butta via il suo ex marito Stefano. Mistero fittolastorica di Belén, 39 anni, nel centro di Milano. Sul marciapiede sono apparsi qualche giorno fa vari cimeli dell’abitazione e una foto gigante con l’ex marito Stefano De: trasloco in vista oppure oggetti pronti per l’Amsa, la società che a Milano raccoglie i rifiuti?”. Il giornalista Giuseppe Candela ha giustamente commentato: “Direi rapporti distesi”.