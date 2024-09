Ricordate la star della serie televisiva notturna California?

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 19 settembre 2024) È diventata un’attrice famosa con il ruolo di Paige Matheson nell’iconica soap operaed è diventata la cattiva preferita dai fan in Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane nel ruolo di Eddie Britt. Ma pochi spettatori sono a conoscenza dei suoi anni di relazioni burrascose e di come questa donna sexy degli anni ’80 appare oggi Nicolette Sheridan (Photo by Barry King/Sygma/Sygma via Getty Images)Nicollette Sheridan è esplosa sul piccolo schermo nel ruolobellissima, intrigante e manipolatrice Paige Matheson in, uno spinoff di Dallas. Laha debuttato nel 1979, ma Sheridan ha debuttato innel 1986 ed è rimasta nellaper sette anni. Si è unita alladopo aver interpretato l’interesse amoroso di John Cusack nel film Sacco a pelo a tre piazze.