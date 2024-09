Re Carlo ultime notizie Il Palazzo in allarme a causa del Principe Andrea

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il trono di Reè messo in pericolo, ma questa volta Harry non c’entra. Si tratta delche vuole scrivere un libro per raccontare la sua verità sul caso Epstein. La Famiglia Reale trema e ha fatto fronte comune per proteggere il Sovrano e la Monarchia. Re, il piano per fermareRecentemente William è stato visto accanto a suo ziomentre si recava in chiesa per la messa. È sembrato un segnale di distensione nei confronti del fratello di Re, espulso dalla Corte dopo essere stato coinvolto nello scandalo Epstein. In realtà, questo riavvicinamento fa parte di una strategia per renderlo inoffensivo. Il Duca di York ha più volte dichiarato di voler scrivere un libro sui suoi legami con Jeffrey Epstein, ma la Famiglia Reale è contraria e ritiene che sarebbe un grave errore perché potrebbe minare la stabilità della Corona.