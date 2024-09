Promossi in Serie B gli arbitri Baldi e Zinouni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sono aperti i casting per i nuovidi pallavolo della sezione reggiana. Il comitato territoriale degliFipav, infatti, organizza il corso per diventare direttore di gara; la serata di presentazione è in programma per lunedì 23 settembre alle 20.30 nella sede del comitato reggiano in via Adua 97 mentre le date dei corsi sono: 29 settembre, 5/6 ottobre e 12/13 ottobre per poi concludere con gli esami. Per partecipare occorre avere almeno 16 anni e l’attività di arbitro, per i più giovani, dà diritto al riconoscimento dei crediti formativi scolastici.