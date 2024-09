Non si trovano i medici di famiglia | all’appello ne mancano una ventina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Arezzo, 19 settembre 2024 – Andiamo verso il periodo dell’anno in cui di solito, tra malanni di stagione e vaccini da ripetere, ne abbiamo più bisogno. Eppure idiscarseggiano. A mancaread Arezzo sono circa 20 didi base, ma il numero è destinato ad aumentare con i pensionamenti. Le criticità maggiori si registrano nelle vallate. «In provincia ci sono circa 300, neuna, un numero destinato ad aumentare nei prossimi mesi con ulteriori pensionamenti fino a quasi il 10% del totale, le criticità più grandi nella vallate – spiega Roberto Nasorri segretario provinciale deidina generale - se ad Arezzo tra trasferimenti e nuovi arrivi la situazione è stata tamponata per il momento, rispetto agli 8 che mancavano un anno fa, le richieste per le vallate sono andate deserte.