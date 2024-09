Mortara fanno esplodere bancomat con la tecnica della marmotta | ladri in fuga a mani vuote

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Pavia), 19 settembre 2024 - Furto fallito al, ma con danni per l'esplosione. Erano circa le 3.30 di oggi, giovedì 19 settembre, quando i carabinieri sono intervenuti, con pattuglie del RadiomobileCompagnia di Vigevano eStazione di Robbio, in piazza Silvabella a. Quattro sconosciuti, arrivati a bordo di un'auto di grossa cilindrata, hanno fattolo sportello automaticobanca Intesa Sanpaolo. Un colpo rimasto solo tentato, perché non sono riusciti a portare via la cassa con i soldi, ma hanno lasciato danni all'internofiliale.