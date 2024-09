Montichiari non farà pagare la Tari a chi fa il nonno vigile | il Comune a caccia di volontari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Brescia – Azzeramento della, laffa sui rifiuti, a chi si mette a disposizione per fare il “”. L’iniziativa è promossa daldiper sopperire alla mancanza di volonper l’attività di “vigili scolastici volon” che garantiscono ad alunni e famiglie l’attraversamento sicuro delle strade prospicienti i principali plessi scolastici del centro e delle frazioni. “Purtroppo l’età avanzata di buona parte di questi validi volon– spiega il sindaco Marco Togni – comporta necessariamente delle defezioni e oggi l’Amministrazione comunale può contare ormai su un numero esiguo, inadatto a consentire, come accaduto fino allo scorso anno, un’adeguata ripartizione su tutto il comprensorio comunale che, come sappiamo, è molto vasto”.