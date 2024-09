Maltempo e paura da Modigliana a Faenza Ravenna | Un’onda poi il buio Non è possibile succeda di nuovo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 – “E’ un macello, qui è un macello”: la voce arriva da, su Whatsapp, spezzata dai rumori del fiume e dal clangore dei detriti. La situazione peggiora e l’incubo torna. Asarà una notte nera, sempre più nera. Come nel 2023, quello che succede in collina, a, anticipa di tre ore il destino della pianura. Al momento di andare in stampa centinaia di famglie evacuano gli appartamenti a, alcuni si dirigono nei palazzetti, altri salgono ai piani alti. Lo stesso accade a Lugo, in altre zone delte. E nel Forlivese. “Non èdiche disastro”, dice Isabella. Nell’altra alluvione perse la casa, per un anno fu costretta a vivere in hotel. “Mi ha appena chiamato mio figlio, piangeva. Ha detto ‘E’ arrivata come’. Sono preoccupatissima”, dice.