L’Ucraina ha usato l’arma segreta il Palianytsia | le bombe terremoto ora spaventano la Russia video

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un attacco paragonabile a unper cambiare la guerra.ha sferrato ieri un colpo durissimo alla, con un’offensiva che rischia di condizionare le strategie di Mosca nel conflitto. Un’ondata di oltre 100 droni lanciata da Kiev, supera il confine e arriva nell’area di Toropets, a quasi 500 km dalla capitale ucraina, e riduce in cenere uno dei principali depositi di munizioni e missili del ministero della Difesa russo. Le esplosioni in serie producono un effetto tale da ‘svegliare’ i sismografi, che si attivano come se si fosse verificato un. Gli incendi si diffondono per un’area larga oltre 6 km nella regione di Tver, tra gli 11mila civili che vivono nell’area sono molti quelli chiamati ad abbandonare la propria abitazione.