Louis Vuitton Cup 2024 Luna Rossa è eccezionale con American Magic | vince e vola in finale

(Di giovedì 19 settembre 2024) Barcellona, 19 settembre– Non mollae dopo l’ultima difficile sfida in salita contro, con una sconfitta e una rottura meccanica a bordo, risorge nella sfida della semiodierna e conquista ladiCupdi vela, con un match straordinario e veloce. La competizionesi svolgerà la prossima settimana. Gli Azzurri puntano alla conquista della Coppa (che vinsero in Nuova Zelanda nel 2021, chiamata Prada Cup) con Ineos Britannia. Arriva allora il sospirato match-point che fa decollarea cinque punti e sul 5-3 (nell’ottava gara di semiin programma) batte glii. Sereplicherà il successo del 2021 accederà alla disputa dell’America’s Cup con Emirates.