L’impunità di Israele

(Di giovedì 19 settembre 2024) Con l’esplosione dei cercapersone in Libano sono stati colpiti non solo gli hezbollah, ma anche molti civili. Questo non è terrorismo?Antonio Vecciavia email Gentile lettore,viola da sempre le leggi internazionali e l’Onu lo ha stigmatizzato fin dagli anni ’60 con le prime (di tante) risoluzioni con cui ordinava a Tel Aviv di ritirarsi dai territori occupati. Risoluzioni rimaste lettera morta grazie alla copertura diplomatico-militare di America ed Europa, che né in passato né oggi hanno mai imposto la minima sanzione a. Ciò ha garantito a Tel Aviv piena impunità per massacri, omicidi e azioni che, se compiute da qualsiasi altro Paese, sarebbero trattate come puro terrorismo. Anche l’attacco con i cercapersone esplosivi è terrorismo, perché mirato a colpire militari e civili: tra le vittime bambini in auto insieme ai padri, donne e anziani in autobus, ecc.