Liga 2024 2025 | Vivian e Inaki Williams regalano la vittoria all’Athletic Bilbao

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nell’anticipo della settima giornata di, l’Athleticha sconfitto per 2-0 il Leganes, ottenendo la terzastagionale e salendo a quota 10 punti. Dopo un primo tempo bloccato, a sbloccare l’incontro è statoal 65?. Due minuti dopo la squadra di casa ha trovato il pareggio con Haller, salvo vedersi la rete annullata per fuorigioco. A chiudere i giochi ci ha dunque pensato, che al 75? ha firmato il raddoppio e messo un punto esclamativo sul match. Quinto posto provvisorio per i baschi, mentre il Leganes resta a quota 5 punti, subendo la terza sconfitta di fila.laSportFace.