Ladri rubano l’auto dal parcheggio Ora sono a piedi chiedo aiuto

(Di giovedì 19 settembre 2024) Empoli, 19 settembre 2024 – Poco prima di cena, l’amara sorpresa. Chiavi in tasca e passo svelto per raggiungerelasciata al. Ma la macchina non c’è più. A raccontare del furto subito è Diego Pecori, 37enne empolese residente in centro storico, che ieri ha denunciato il fatto ai carabinieri con la speranza di recuperare il mezzo, indispensabile per gli spostamenti quotidiani. “Si tratta di una Fiat Punto scura - spiega il giovane proprietario, appellandosi a chiunque avesse notato strani movimenti - Sul sedile posteriore c’era una batteria Bosch, che potrebbe renderla più facile da riconoscere”., alimentata a metano è del 2016, era stata lasciata lunedì intorno alle 12 nelBisarnella 2 a Empoli, vicino alscuola Europa. “Ho scoperto che non c’era più verso le 20 dello stesso giorno - dice Pecori - Nessun vetro a terra.