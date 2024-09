Infuriato per l’esonero di De Rossi aggredisce un operatore Ama | pugni in strada a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un’aggressione insensata e violenta, scaturita -secondo i testimoni – dalla rabbia perdi Daniele De, si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre nel quartiere Balduina di. Un uomo, visibilmente fuori di sé, ha sferratocontro unAma che si trovava in servizio su un camioncino della municipalizzatana. La scena, ripresa da alcuni residenti, è stata riportata dal quotidiano online La Capitale, anche con una testimonianza video dell’aggressione. Secondo i testimoni, l’aggressore era vestito con una tuta della As. Ha prima insultato il lavoratore che stava raccogliendo i rifiuti, per poi passare ai. Il motivo dell’assalto sarebbe legato, incredibilmente, alla frustrazione perdi Daniele De. L’ex capitano giallorosso ieri è stato sollevato dal suo incarico: la società ha affidato la panchina a Ivan Juric.