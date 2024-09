Il robot selvaggio recensione | un grande film diventato già un classico scaldando i cuori del pubblico

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) La DreanWorks Animation ha realizzato un'opera che diverte ed emoziona, facendo riflettere su cosa voglia dire essere umani. Anche quando si è un. In anteprima al cinema il 29 settembre e il 6 ottobre, con uscita regolare il 10. Cos'è un? Cosa ne definisce lo stato in quanto tale? Possiamo parlare di unin questi termini ancor prima che la risposta delne decreti l'eventuale immortalità? A volte sì, decisamente, quando ci troviamo davanti ad opere come Il. Ed è palese il suo status, che andrà a consolidarsi nel tempo, diventando un punto di riferimento emotivo per le generazioni future. Del resto, si percepisce con tale e tanta forza l'energia che emana dal disegno, dalle animazioni, dalle personalità delle figure in scena. Chris Sanders, storico regista di Lilo & Stitch o, più di recente,