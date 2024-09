Il Napoli di Conte e non solo | parla Arturo Di Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’ex giocatore (anche) di Inter,e SalernitanaDiè intervenuto su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Italiane compatte, buone difese: un suo commento sulle partite di Champions “Il Bologna era all’esordio ed il pareggio ci può stare, mentre l’Inter ha fatto una grandissima gara contro il Man City, che è una delle più forti della Champions: vedrei questi due pareggi con grande entusiasmo”. Non: la nuova Champions La nuova formula della Champions, anche un pareggio può fare la differenza. Perché Inzaghi era così adirato? Un campanello d’allarme? “Inzaghi sa che può competere e sa che può vincere questa competizione: vuole il massimo da lui e dai suoi giocatori. L’Inter ha fatto una buona gara in casa del Manchester City, che non perde dal 2018.