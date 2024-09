Il miracolo di San Gennaro si è ripetuto | il sangue sciolto già prima dell’inizio della cerimonia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Napoli, 19 settembre 2024 – Ilè avvenuto: ildi Sansi èpoco dopo le 10. A darne l’annuncio, dopo aver maneggiato come tradizione vuole l’urna che contiene le reliquie, è stato l’arcivescovo Domenico Battaglia. Da quanto emerge, ilera giàall’inizio, ma il religioso ha confermato il prodigio solo una volta raggiunto l’altare. Presente il sindaco Gaetano Manfredi: “Cosa chiedo a San? Sicuramente di proteggere la città, di guardare alle tante sofferenze ma anche di darci l'opportunità di crescere e di creare condizioni migliori di vita per tutti – ha dichiarato – Abbiamo tanti problemi ma anche tante opportunità, dobbiamo guardare a tutti, soprattutto alle persone che oggi sono in difficoltà, che hanno problemi di reddito, di casa”.