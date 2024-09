Hanno deciso di farlo fuori Grande Fratello la prima eliminazione è già scritta | tutti contro il concorrente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Iltorna in diretta giovedì 19 settembre per il doppio appuntamento settimanale che, almeno per ora, è confermato. Il pubblico sta studiando il cast misto di vip e vip e anche nella casa i concorrenti si stanno conoscendo, del resto sono passati solo pochi giorni dall’ingresso. Ma inevitabilmente, nonostante il clima sia ancora sereno, si sono formati i primi gruppetti. E al contempo sono nate le prime simpatie ma anche antipatie. Queste ultime, anche se è presto per fare un bilancio netto, sembrano andare tutte verso un inquilino della casa che, per la maggior parte dei telespettatori, non scamperà alla nomination della seconda puntata vista la situazione. Leggi anche: “Sta male, ha bisogno d’aiuto”.