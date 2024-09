Gianluca Briganti chi è il nuovo velino di Striscia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Per la prima volta nella storia dila Notizia sul bancone del tg satirico saliranno insieme une una velina,e Beatrice Coari. Ilha 37 anni, è di Viareggio, ma è nato da due genitori napoletani, fin da piccolo ha sviluppato la passione per il ballo.già a 5 anni balla con la mamma sui ritmi sudamericani. Nonostante questo, l’unico sport che pratica fino ai 19 anni è il calcio. Solo un anno dopo riscopre la passione per la recitazione e il ballo, in particolare per lo stile americano modern jazz.