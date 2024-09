Con chi ce l’ha Amadeus?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 19 settembre 2024) La marcia di avvicinamento all’esordio disul Nove sembra piuttosto tesa. Non per l’emozione del conduttore (o almeno, non soltanto), ma per le sue stoccate, più o meno velate, che richiamano ad un passato (in Rai) di fatto recentissimo. In questi mesinon si è lasciato andare a dichiarazioni né pensieri sul suo clamoroso addio alla TV di Stato, mentre a pochi giorni dal debutto sul Nove (domenica 22 settembre alle 20.30 con Chissà chi è e in prima serata con Suzuki Music Party) ‘gioca’ quasi a volersi togliere alcune soddisfazioni, o se preferite ‘sassolini dalle scarpe’. Dopo le silurate su Rai e Affari Tuoi di lunedì, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Warner Bros.