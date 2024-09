Commissione Ue | per portare a casa la nomina di Fitto FdI distorce i fatti su Gentiloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Noi ci aspettiamo dal Pd lo stesso atteggiamento che nel 2019 Fratelli d’Italia ha avuto nei confronti di Paolo. E quindi mi auguro che vogliano, e possano, convincere la propria famiglia politica, i Socialisti, a promuoverein audizione. Se così non fosse, sarebbe un’occasione persa per l’Italia”. Le parole di Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles fanno il paio con quelle della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che a Cinque minuti su Rai1 il 17 settembre ha detto: “Raffaele, esponente al Parlamento europeo di Fratelli d’Italia, all’opposizione dell’allora governo di centrosinistra, votò Paolo”. Ma è vero? Ovviamente no. La destra italiana sembra avere la memoria corta. O forse, più probabilmente, spera che siano gli elettori ad averla.