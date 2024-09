Cerno | piccoli Salis crescono a spese nostre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Piccole. Scuole occupate, assessori pagati 3500 euro netti al mese che si prendono abusivamente casa per protestare non si sa bene contro chi, progetti del Pnrr bloccati da altri abusivi che si infilano nei palazzi pubblici. Ogni giorno una storia diversa nella forma, ma uguale nella sostanza. Dobbiamo dire grazie al duo Bonelli-Fratoianni che ha sdoganato il reato di occupazione abusiva trasformandolo nel modello: se entri in una casa e rubi un soprammobile sei un ladro, ma se entri in una casa e rubi tutta la casa al suo legittimo proprietario sei unboy che denuncia un'ingiustizia. Lo dicono loro che ci fanno il pistolotto ogni santo giorno sulla legalità , loro che chiedono le dimissioni di un indagato prima del processo, loro che tirano monetine sulla Regione Liguria per racimolare voti.