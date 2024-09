Basket la Dinamo Sassari sfida lo Juventus Utena per avvicinarsi alla Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Parte domani sera da Antalya la corsa del Banco di Sardegnaverso un posto nella prossima BCL. I sardi, infatti, affronteranno i lituani dellonella semifinale del torneo di qualificazione che manderà una squadra nel torneo continentale. I lituani hanno superato 87-84 i serbi dello Spartak Office Shoes nei quarti di finale, conquistando così il diritto diredomani sera, con la finalissima in programma, invece, domenica. Perun primo impegno ufficiale subito duro e importante per il prosieguo della stagione, in bilico in Europa tra BCL ed Europe Cup. E Nenad Markovic saprà solo all’ultimo, o quasi, se avrà a disposizione Alessandro Cappelletti, Miralem Halilovic e Luca Vincini, tutti non al top fisicamente.