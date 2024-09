Atalanta-Arsenal 0-0 la Dea domina ma non sfonda il muro | Retegui sbaglia un rigore

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si respira il clima delle grandi occasioni al Gewiss Stadium ma stavolta l’non è più la Cenerentola del ballo. La dea è cresciuta, porta in dote un titolo importante e i gradi per partecipare al gran ballo con l’autorità di chi sa di essere bella e piena di fascino. E, a proposito di fascino e di storia beh l’la spiega un pò a tutta Europa questa storia magica. Carnesecchi al minuto 13 mette già la firma sulla serata andando giù sulla sua destra per mettere la manona sulla punizione di Saka. Vale un gol. Al minuto 30 è De Ketelaere a mettere paura agli inglesi ma un ottimo primo tempo da ambo le parti, caratterizzato da grandissima attenzione tattica, si chiude sullo 0-0. Ma la dea ha ha portato al limite l’