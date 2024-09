AEW Dynamite 18 09 2024 Il caos prima di Grand Slam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 19 settembre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, andato in onda dalla Mohegan Sun Arena di Wilkes-Barre, Pennsylvania. Lo show si preannuncia esplosivo con Jon Moxley e Darby Allin pronti allo scontro in vista di. Orange Cassidy vs Chris Jericho (3,5 / 5) Il match inizia con una rissa che coinvolge anche i secondi a bordo ring. Cassidy esegue un tuffo su Big Bill e Keith, seguito da Briscoe. Jericho tenta di imitarli ma si ferma per salutare il pubblico. Cassidy colpisce Jericho con l’Orange Punch per un near fall. Jericho applica la Walls of Jericho, ma Cassidy si libera con uno small package. Il match si sposta all’esterno, dove Jericho schianta Cassidy attraverso un tavolo. Dopo vari scambi, incluso un DDT dalla corda più alta di Cassidy, il finale vede Jericho tentare di usare un rotolo di monete.