Torna Capri D' autore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024), per la sua seconda edizione,D', l'appuntamento di fine estate parte del progetto culturale “D'”, ideato da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi e curato e diretto dal gruppo VisFactor. Il festival si terrà alla Certosa di San Giacomo dal 20 al 21 settembre. Quest'anno i temi sono cinque, per altrettanti panel: “Mediterraneo, infrastrutture, risorse, investimenti – La rotta della crescita italiana”, “L'autunno politico l'Italia tra finanziaria e gossip”, “Red carpet”, “Giustizia e media – Informazione e magistratura negli scandali italiani” e infine, “Vip secret – Dietro le quinte del potere”. Nell'ambito della kermesse ci sarà spazio anche per la satira del vignettista Federico Palmaroli, in arte Osho.