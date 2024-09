Salerno stretta sui parcheggiatori abusivi | multe anche agli automobilisti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L'amministrazione comunale diha intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dei, con un'azione mirata della polizia municipale. Come riportato dal quotidiano "Il Mattino" e danotizie, nel mirino non ci sono solo i, magliche pagano il "pizzo" per la sosta. Sono già state elevate dieci, con sanzioni di 300 euro, in aree come il Carmine e la zona mercato di via Piave, dove da mesi si segnalanocon atteggiamenti intimidatori. Il Polo Nautico di Pastena è un altro punto critico. L'obiettivo è sia sanzionare ie sequestrare i proventi illeciti, mascoraggiare i cittadini dal ricorrere a questo servizio, che spesso porta a situazioni di sosta non regolamentata.