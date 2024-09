Rai Conte apre a presidente garanzia No Tajani ma Fdi vede sponda

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (askanews) – Non è la prima volta che lo dice. Già dieci giorni fa, parlando alla festa del ‘Fatto quotidiano’, Giuseppeaveva aperto alla possibilità di votare undiper la Rai. Ed è vero che la chiosa odierna è “non mi sembra che siano i nomi di cui si parla”, ma il tempismo in alcuni casi è tutto. E nella maggioranza, soprattutto in Fratelli d’Italia, la scelta deldel M5s di ribadire il concetto all’indomani del comunicato in cui tutti i leader del centrodestra si sono detti disponibili a discutere di riforma della governance Rai – pur chiedendo intanto di procedere “senza indugi” al rinnovo del cda – viene visto come unasu cui provare a poggiare le basi della trattativa.