Previsioni meteo ottobre 2024 | temperature anomale e piogge intense

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Queste sono leperin Italia, con un focus su, precipitazioni e fenomeni rilevanti. Esploriamo cosa aspettarci per il mese in corso. Clima generale previsto perCrediti: Freepik – VelvetMagè solitamente un mese di transizione, in cui l’Italia passa dal caldo estivo allepiù fresche dell’autunno. Quest’anno, leindicano un andamento simile, ma con alcune anomalie che potrebbero influire sul clima in varie regioni del Paese. Lemedie si manterranno tendenzialmente sopra la norma per gran parte del mese, soprattutto al Sud e nelle isole, dove si prevede un autunno più caldo rispetto agli anni precedenti. Nord Italia:miti eAl Nord,sarà caratterizzato damiti, leggermente superiori alla media stagionale.