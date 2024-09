Pattinaggio artistico a rotelle | Giorgio Casella si impone nella style ai Mondiali Altieri Degrassi ad un passo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L‘Italia detta ancora legge ai Campionati2024 di, evento in fase di svolgimento in questi giorni alla Fiera di Rimini, una delle strutture coinvolte nei World Skate Games, ovvero la maxi competizione che raggruppa in un unico Paese, in questo caso l’Italia, tutte le rassegne iridate degli sport affiliati alla Federazione Internazionale. Dopo il successo di Roberta Sasso nel segmento breve,ha ottenuto il primo postodella Solo Dance maschile, immediatamente seguito dal compagno di squadra Gherardo. Prova superba per i nostri ragazzi – scesi in pista soltanto oggi dopo il rinvio di ieri, giornata contrassegnata da alcune infiltrazioni d’acqua che hanno ritardato non poco la tabella di marcia – capaci di sbaragliare la concorrenza con due programmi vicini a quota 70.