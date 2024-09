Parroco vieta l’utilizzo del campo di calcio parrocchiale alla squadra femminile | La comunità non è pronta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Potrebbe (e dovrebbe) essere una notizia di 50 anni fa, invece è successo la settimana scorsa: ildi Losson, frazione di Meolo, in provincia di Venezia, si è rifiutato di concedere ildi. La causa? Lanon sarebbead accettare qualcosa che, neanche a dirlo, rientra assolutamente nell’ordinaria amministrazione. La società di Meolo aveva chiesto già all’inizio del mese di agosto la possibilità di utilizzare ilper gli allenamenti e per la partita della domenica mattina delle ragazze dell’under 15, ma non aveva ricevuto risposta. Nei giorni scorsi, il responso di don Roberto Mistrorigo è finalmente arrivato, anche se non è stato quello aspettato e sperato.