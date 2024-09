Mondiali di ciclismo 2024 i convocati dell' Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre- Archiviati tra gioie, soddisfazioni e qualche rimpianto gli Europei in Limburgo, l'delpensa già aidi Zurigo, in programma dal 21 al 29 settembre, e lo fa diramando l'elenco deiper le varie categorie, tra maschile e femminile. IGià nelle scorse settimane si era parlato tantoe scelte ipotetiche dei ct Daniele Bennati e Marco Velo con riguardo a Filippo Ganna e alle sue condizioni fisiche, apparse deficitarie dopo le tante fatiche estive e in generale stagionali.