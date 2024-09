Missioni umane sulla Luna Vettori partecipa ai test all’Hydronaut di Praga Il ruolo della Campania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dal 20 al 24 settembre, il generale Roberto Vittori, veterano di duespaziali a bordoSoyuz, di una missione spaziale a bordo dello Space Shuttle, e con tre presenze a bordoStazione Spaziale Internazionale, parteciperà ad un esperimento di isolamento presso la struttura Hydronaut di. Questa simulazione, partemissione denominata “One”, è finalizzata alla preparazione degli astronauti alle futuresu basiri. La struttura Hydronaut, situata anel complesso noto come “Little Moon City”, è infatti progettata per replicare le condizioni di ambientere. Il generale Vittori trascorrerà diversi giorni all’interno di un habitat completamente sigillato dove verrannoati dispositivi e tecnologie per fare esperimenti, e per gestire e risolvere possibili emergenze.