Marcondiro e il robot primitivo | un dialogo tra passato e futuro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In occasione del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Giganti di Mont’e Prama, l’artista contemporaneo Marco Marchese Borrelli, in arte, di origini calabresi e campane, presenta al Marmomac 2024 una creazione che fonde: il. Questa scultura, realizzata in marmo di Carrara e modellata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, rappresenta unaffascinante tra le antiche statue nuragiche e le avanguardie artistiche del nostro tempo., noto per le sue sperimentazioni multidisciplinari che spaziano dalla musica alla video arte, ha sempre mostrato un profondo interesse per l’esplorazione delle radici dell’umanità e delle potenzialità della tecnologia. I suoi lavori, spesso caratterizzati da una forte componente visiva e sonora, indagano temi come l’identità, la memoria e il rapporto tra uomo e macchina.