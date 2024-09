Manchester City-Inter Calhanoglu | Ci siamo divertiti pareggio positivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “In campo abbiamo giocato bene, divertendoci, questo è un”. Lo ha detto Hakan, centrocampista dell’, ai microfoni di Prime Video, dopo ilesterno per 0-0 contro ilnel prima gara stagionale di Champions League. “Abbiamo giocato contro una squadra fortissima divertendoci, avendo anche qualche occasione per vincere – ha analizzato il turco – Con il giusto coraggio e sacrificio abbiamo fatto vedere di potercela giocare contro squadre ottime, noi vogliamo continuare così per dimostrare che l’c’è e che può mettere in difficoltà anche i grandi avversari. Nonostante i pochi palloni in avanti abbiamo fatto bene, il punto guadagnato è. Il derby? Ancora non ci sto pensando, devo rilassarmi e recuperare le energie, da domani ci penseremo”.