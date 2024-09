Lugana vendemmia 2024 più forte degli eventi estremi | Un' annata dall' ottimo potenziale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ottime aspettative per laina quale "ci si aspetta freschezza acidica, intensità olfattiva e longevità" come afferma il presidente del Consorzio TutelaDoc, Fabio Zenato, sulla base della raccolta appena iniziata. L'ente consortile spiega che l'evoluzione stagionale "di quella che si preannuncia come un'", non è stata priva di difficoltà, con i mesi di aprile, maggio e giugno caratterizzati da abbondanti piogge e temperature sopra la media nei due mesi successivi. Nonostante le sfide che hanno dovuto affrontare i produttori, lo stato sanitario dei vigneti della Denominazione "è soddisfacente, con grappoli che si presentano in condizioni ottimali al momento della raccolta".